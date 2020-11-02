Bu Beşiktaş şampiyonluğa oynar

BEŞİKTAŞ, Malatyaspor karşısında sezonun en iyi futbolunu oynadı. Bir takım sahada ne yapması gerekiyorsa hepsini yaptı. Futbol olarak rakibi karşısında ortaya büyük performans koyarak müsabakayı sonuna kadar üstün şekilde tamamladı. Sergen Hoca, oynanan futboldan çok mutludur. Çünkü bu futbol, Beşiktaş taraftarını da mutlu etmiştir. Beşiktaş'ın yapamadığı önemli şeyleri yazalım:

1) ORTA sahada Oğuzhan, Atiba ve Dorukhan'ın gol atma becerileri çok düşük. Ceza alanı içerisine sürpriz koşular yapmıyorlar. Ve uzaktan şut denemiyorlar. Merkezden verkaçlarla ceza sahasına girip pozisyon üretmiyorlar. Bu bölgede bir de 10 numara Talisca gibi bir oyuncu olmayınca orta sahanın skora ve oyuna katkısı çok az.

2) BEŞiKTAŞ, rakip akınlarından sonra çok hızlı hücuma çıkamıyor. Halbuki çok çabuk öne doğru garanti paslarla günümüzün en güçlü hücum taktiği olan kontratakları yapamıyor. Çünkü rakip defans ile kaleci arasına derin koşu yapacak Burak Yılmaz gibi bir santrfor olmadığı için bu önemli taktik anlayışından yoksun kalmaktalar. Mutlaka Beşiktaş, bu taktiksel gücü kazanmalı ve uygulamaya koymalıdır.

3) OYUNUN hâkimi genelde Beşiktaş olduğu için oyun sete dönüşüyor. Siyah-beyazlılar kanatları çok iyi kullanıyor. Sağdan Rosier, Ghezzal, soldan N'Sakala ile kanatlardan çok iyi hücumlar yapıyorlar. Özellikle N'Sakala birçok ortayı bakmadan yapıyor. Halbuki ortaları bakarak bir asist şeklinde yapmalı. Aynı şekilde Ghezzal ve Rosier'in sağdan yaptıkları bütün ortalar isabetsiz. Ghezzal'ın tek bir ortası adresi buldu ve gole dönüştü. Bu pozisyonlarda santrfor Aboubakar çok yanlış pozisyon alıp kendini iki stoperin arasına hapsedip orada beklemektedir. Halbuki iki stoperden kendini kurtararak boşa çıkıp, yapılan ortalara doğru pozisyon almalı. Bu da Beşiktaş'ın aşması gereken önemli bir sorun.