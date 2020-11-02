Ali Şafak Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz devam ediyor

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe’ye 2-1 yenilen, FT Antalyaspor’da Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında takımının iyi oynadığını dile getiren Öztürk, “Bugün 10 kişi iyi oynadık. Sıkıntı göremedim. Gayet direncimiz vardı. Geriye düştüğümüzde bile tekrar öne geçmeye çalıştık. Beraberliği sağlamaya çalıştık” ifadelerine yer verdi.

Kırmızı-beyazlı takımın son 3 haftada gördüğü 4 kırmızı kartla ilgili soruya Ali Şafak Öztürk, şu yorumda bulundu:

“Hakemlerin şu anlamda biraz daha bilinçlenmesi lazım… Kırmızı kart demek basma hamlesi olduğunda evet doğru ama burada niyet her şeyden önemli… Şu anda yürürken bile yanlışlıkla başkasının ayağına basabiliyorsunuz. Bizim 2 kırmızı kartımız bu şekilde… Niyeti olmayan, agresif olmayan hamlelerden gelen pozisyonlar. Adam koşu yapıyor. Tabii ki olacak. Ben şunu düşünüyorum bu maçta olan kartta Fenerbahçe aleyhine olsaydı, hakemler kart verebilecek miydi? Sadece aksiyon olarak değerlendirmemeliler, oradaki hikaye önemli, niyet önemli. Bunları sezme de bugünkü hakemin özellikle, Sidney Sam’a kırmızı kart veren hakemin sınıfta kaldığını düşünüyorum.”

“Avcı ile görüşüyoruz”

Teknik direktör konusuna da değinen Öztürk, deneyimli teknik hoca Abdullah Avcı ile görüştüklerini söyledi.

Gelecek planlaması yaptıklarının altını çizen Öztürk, şunları söyledi:

“Bugün de görüldüğü gibi giren genç oyuncuları gördük. Yani oynadığımız genç oyuncuları gördünüz. Antalyaspor’un projesi bu… Gelmek isteyen buna göre gelir. Görev almak isteyen de buna görev alır. Tamer hocayı da çok seviyorduk ama planlama bu. Bizim gelecek planlamamız var, buna uyacak hocalarla gelecek planlaması yapıyoruz. Bu planlama ufak şekilde değişir ama biz genç oyunculara yatırım yapmak istiyoruz. Tecrübeli profesyonellerle bunları güçlendirmek ve örnek olmak istiyoruz. Aykut Kocaman ile hiç görüşmedik. Bizim görüştüğümüz hocalardan bir tanesi Abdullah Avcı. Bir kaç opsiyonumuz daha var ama onları da şimdi söylemek istemiyorum. Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük ihtimalle de hocamız bu hafta belli olur.”

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