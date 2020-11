Tijana Boskovic: Voleybola daha fazla ilgi lütfen!

Bugün herhangi bir voleybol otoritesine dünyanın en iyi kadın voleybolcularını sorsanız, ilk söyleneceklerden biri Tijana Boskovic'tir. Lakabı ‘The Boss' yani ‘Patron.' Arkadaşları veya yakından tanıyan gazetecilerin ‘Tika'sı. 23 yaşında, 24 bireysel ödül. Takımı kupa kazanırsa ‘MVP' (En Değerli Oyuncu) odur. Sırbistan ile olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonluğu. 2015'te, henüz 18 yaşındayken gelip kaptanlığa kadar yükseldiği Eczacıbaşı VitrA ile dünya şampiyonluğu, CEV Kupası. Bir dünya yıldızı, SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu oldu.

Tika, Tika’yı birkaç cümle ile nasıl anlatır?

“Voleybol tutkunu, sıcakkanlı ve biraz da utangaç.”

Kupa varsa, Tika’nın bireysel ödülü var. Nedir sırrı?

“Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bunu yaparken bireysel ödülleri düşünmüyorum. Elbette daima en yüksek performansımı göstermeye çalışıyorum çünkü bu sayede takımıma katkı sağlayacağımı biliyorum. Aldığım ödüller de gösterdiğim performansın taçlandırılması oluyor.”

“HİÇ ŞİKÂYETİM YOK”

Türkiye ideal bir ülke mi, yabancı bir voleybolcu için?

“Türkiye’deki hayatımdan memnunum. Bu konuda şikâyet ettiğim bir şey yok. Sırbistan buraya çok yakın, bir uçak ötedeyim. Kültürlerimiz de benzer. Yemekler çok lezzetli. İnsanlar kibar ve cana yakın. En iyi oyuncular çok daha fazlasını hak ediyor, bu yüzden burada daha fazla seyirciden destek gelse çok daha mutlu oluruz.

Sırbistan harika bir jenerasyonla çok iyi bir çıkış yakaladı.

“Mükemmel oyunculara sahibiz. Bazılarının milli takımla çok tecrübesi var. Milli takımın ilk madalyasını kazananlar hâlâ oynamaya devam ediyor. Bu durum genç oyuncuları, en iyilerini ortaya koyabilmeleri için motive de ediyor. Ben iyi bir jenerasyonda olduğum için çok şanslıyım. Ayrıca antrenörümüzle de iyi bir uyumumuz var.”

“ECZACIBAŞI GENÇ VE DİNAMİK”

“Eczabaşın’da 6. sezonum ve çok mutluyum. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde kaptanlık sorumluluğunu taşımak çok gurur verici. Bu sezon yine en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu zamana kadarki en genç takıma sahibiz ama kulübe geldiğim andan itibaren inanılmaz bir enerji gördüm. Herkes çalışmak için çok istekli. Çok fazla yetenekli oyuncumuz var. Deneyimliler ve gençler ile mükemmel bir dinamizm yakalayacağız.”

“SEYİRCİSİZ MAÇLARA ADAPTE OLDUK”

“Pandemi nedeniyle verilen arada karantinayı mental ve fiziksel olarak verimli kullandım. Ailemle vakit geçirme fırsatı bulduğum için çok mutluydum ve formda kalmaya çalıştım. Aradan sonra ilk maça çıktığımda çok heyecanlıydım ama bu heyecan pozitifti. Korkmuyorum, çünkü kendimize çok dikkat ediyoruz. Ne yazık ki bu virüs bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Kurallara uyarak elimizden geleni yapıyoruz. Seyircisiz maçlar normal değil ama oynadıkça adapte olduk.”

“DJOKOVIC İLE TANIŞTIM”

Voleybol dışındaki zaman nasıl geçiyor?

“İyice dinleniyorum ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Film izliyorum, TV izliyorum ve bol bol kitap okuyorum. Bir de kart oyunları oynuyorum.”

En çok kiminle tanışmak, ne konuşmak istersin?

“Novak Djokovic derdim ama onunla olimpiyatta tanışmıştım. Sırbistan Olimpik Takımı ile vakit geçirmişti ama onu rahatsız etmek istemedim. Gerçek bir efsane.”

En mutlu an: Voleyboldaki her önemli başarı En son okuduğu kitap: Origin (Başlangıç) – Dan Brown En son izlediği film: Enola Holmes En son izlediği dizi: The Last Dance Favori aktör: Yok. En iyi 6: Yorum yok!