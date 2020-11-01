Sergen Yalçın’dan deprem açıklaması: ‘Demek ki hazır değiliz’

Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Beşiktaş mücadeleyi 1-0 galibiyetle tamamlarken, teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Yalçın, İzmir’deki depreme ilişkin “Bugün orada, yarın burda, başka yerde. Hazır olmalıyız ülke olarak. Hazır değiliz demek ki” ifadelerini kullandı.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Kaos ortamından beslendiğimiz için oyuncuları aşağı çekmeye çalışıyoruz sürekli. Ama biz oyunculardan memnunuz” dedi.

İşte Sergen Yalçın’ın açıklamalarından satır başları:

“İzmir’de vahim bir olay yaşandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu şunu gösterdi, demek ki hazır değiliz depreme. Hazır olmamız lazım. Öncesinde sürekli söylediler. Bugün orada, yarın burda, başka yerde. Hazır olmalıyız ülke olarak. Hazır değiliz demek ki. Futboldan uzak bir hafta sonu bence. Maalesef işimiz bu.”

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“KRİZDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ”

“Maç beklediğimiz gibi geçti. Ağır savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Bu takımları açmak zor. Hatalardan yararlanmaya çalışan bir rakip ama tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Gol attığımızda maçın biteceği bir 90 dakika oynadık. Ciddi bir kriz ortamından çıkmaya çalışıyoruz. Normale dönmeye çalışıyoruz. Sezon başından beri sıkıntılarla boğuşuyoruz.”

“LARİN’İ SORUYORSUNUZ, NİYE?”

“Bu galibiyetler bize nefes aldırıyor ama oyunumuzu geliştiriyoruz. Oyuncular daha özverili oynamaya başladılar. İkili mücadeleleri kazanmaya başladık. Umarım böyle devam ederiz. İyi bir gidişat olabilir devamında. Özveri ile oynayan oyuncu farklı oluyor. Koşan, mücadele eden oyuncunun görüntüsü dışarıdan çok farklı oluyor. Larin’i soruyorsunuz. Niye? Mücadele ediyor. Biz bunu bütün oyuncularımızdan istiyoruz. Oğuzhan da eskiye dönüş sinyalleri verdi. İyi işler yaptı. Welinton çok iyi oynadı. Bir iki pas hatası yaptı ama normal.”

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“BİRAZ ANLAYIŞ BEKLİYORUM”

“Eleştirmeyi seviyoruz. Kaos ortamından beslendiğimiz için oyuncuları aşağı çekmeye çalışıyoruz sürekli. Ama biz oyunculardan memnunuz. Kolay değil hazırlanmak. Biraz anlayış bekliyorum sadece. Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye gelecek oyuncular ama zaman lazım. Umarım taraftarımız da mutludur bu galibiyetlerden. Kazanmak için arzu eden bir takım var.”