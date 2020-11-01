Mercedes bir kez daha şampiyon! Gümüş Ok rekor kırdı

Mercedes Formula 1’de bir kez daha markalar şampiyonluğuna ulaştı. Imola Grand Prix’sinde kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton olurken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise bitiş çizgisini ikinci sırada geçti. Podyumun son basamağında ise Renault’dan Daniel Ricciardo yer aldı.

Bu sonuçla şampiyonluğu garantileyen Mercedes, turbo V6 hibrit motorlara geçilen 2014’ten bu yana şampiyonluğu kimselere kaptırmadı. Geçen sezonki şampiyonluğu ile Ferrari’nin üst üste 6. şampiyonluk rekorunu yakalayan Mercedes, bu sene de zafere ulaştı ve peş peşe 7. şampiyonluğuna uzanarak rekorun yeni sahibi oldu.

Ritüele Hamilton da katıldı!

Yarışın sonunda kupa seremonisinde ise ilginç kutlama yarışa damga vurdu. Ricciardo’nun imza hareketi haline gelen ayakkabıdan şampanya içme ritüeline bu kez Lewis Hamilton da katıldı. Hamilton galibiyetini ve Mercedes’in şampiyonluğunu Ricciardo’nun ayakkabısından şampanya içerek kutladı!

Mercedes bu şampiyonlukla ayrıca tüm zamanların en çok şampiyon olan takımları sıralamasında Lotus’u yakalayarak 4. sıraya yükselmiş oldu. Formula 1’de sezonun bir sonraki yarışına 13 Kasım’da İstanbul Park ev sahipliği yapacak.