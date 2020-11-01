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Mehmet Sepil: Çok üzgünüm

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirtirken, Ali Çağın Kaygusuz ve Alp Cengiz'in hayatını kaybetmesi hakkında da konuştu.

Güncellenme: 13:18, 01/11/2020
Haberler Futbol
Mehmet Sepil: Çok üzgünüm

Süper Lig ekiplerinden Göztepe´nin ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı´nın Başkanı Mehmet Sepil, İzmir´i sarsan 6.9 şiddetindeki deprem felaketinin ardından açıklamalarda bulundu.

Büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Başkan Sepil, “Maalesef büyük acılar yaşadık. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın da  bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Enkaz altındaki insanlarımızın da bir an önce hayata döndürülmesini umuyorum” diye konuştu.

“ÇOK ÜZGÜNÜM”

Depremde Göztepe taraftarları Ali Çağın Kaygusuz ve Alp Cengiz´i de yitirdiklerini ifade eden Mehmet Sepil, “Çok üzgünüm, iki taraftarımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Ali Çağın için umutla bekledik. Çok gençti. Maalesef beklediğimiz haberi alamadık. Cenaze işlemleriyle alakalı ailesinden haber bekliyoruz. Camiamızın ve ailesinin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

Göztepe’de bir dönem stajyer olarak da çalışan Ali Çağın Kaygusuz, Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı’nın çökmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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