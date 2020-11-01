MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor

Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak üst üste 2. galibiyetini alarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Remy’nin golüyle kazanan Rizespor 11 puana yükselirken, üst üste 2. kez yenilen Kayserispor ise 6 puanda kaldı. Kayserispor ligin 8. haftasında Pazar günü Hatayspor’u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise milli takım arası öncesinde gelecek haftayı BAY geçecek.

REMY’DEN TEK VURUŞ

Çaykur Rizespor’un 33. dakikadaki atağında Baiano sağ kanattan yerden pasını Remy’ye gönderdi. Fransız forvet, topa gelişini yerden düzgün bir vuruş yaparak Kayserispor filelerini havalandırdı: 1-0.

KAYSERİSPOR’UN 90’DAKİ GOLÜ VAR’A TAKILDI

Konuk takım Kayserispor, 90. dakikada Henrique ile topu filelere gönderdi. Ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. VAR uyarısın dinleyen hakem Koray Gençerler golü geçersiz saydı.

REMY FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Sezon başında bedelsiz olarak Çaykur Rizespor’a imza atan Loic Remy, bu sezonki 7. maçında 6. kez gol sevinci yaşadı.

33 yaşındaki forvet, Alanyaspor maçında attığı golle lige ‘Merhaba’ deyip takımına 1 puan kazandırdı.

Ankaragücü maçında ise 3 gol atarak hat-trick yapan Remy, son 2 haftada ise Sivasspor ve Kayserispor filelerini havalandırmayı başardı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler, Gökmen Baltacı, Murat Altan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Melnjak, Yassine, Baiano (Onur dk. 39), Boldrin (Doğan dk. 88), Samudio (İsmail dk. 76), Abdullah (Yasin dk. 76), Donsah, Remy

Yedekler: Tarık, Tunay, Selim, Michalak, Fernando, Skoda,

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz (Muğdat dk. 90), Kvrzic (İlhan Parlak dk. 85), Hasan, Campanharo, Fernandes (İlhan Depe dk. 74), Lennon (Attamah dk. 74), Pedro, Kanga (Alibec dk. 46)

Yedekler: Doğan, Yasir, Oğuzhan, Emre, Ackah, ,

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: Remy (dk.32) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine, Yasin (Çaykur Rizespor), İlhan Depe, Alibec (HES Kablo Kayserispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor