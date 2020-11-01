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Sözcü

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor

Loic Remy atıyor, Çaykur Rizespor kazanmaya devam ediyor... Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki Fransız golcüsünün tek golüyle Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

Güncellenme: 15:46, 01/11/2020
Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor

Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak üst üste 2. galibiyetini alarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Remy’nin golüyle kazanan Rizespor 11 puana yükselirken, üst üste 2. kez yenilen Kayserispor ise 6 puanda kaldı. Kayserispor ligin 8. haftasında Pazar günü Hatayspor’u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise milli takım arası öncesinde gelecek haftayı BAY geçecek.

REMY’DEN TEK VURUŞ

Çaykur Rizespor’un 33. dakikadaki atağında Baiano sağ kanattan yerden pasını Remy’ye gönderdi. Fransız forvet, topa gelişini yerden düzgün bir vuruş yaparak Kayserispor filelerini havalandırdı: 1-0.

KAYSERİSPOR’UN 90’DAKİ GOLÜ VAR’A TAKILDI

Konuk takım Kayserispor, 90. dakikada Henrique ile topu filelere gönderdi. Ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. VAR uyarısın dinleyen hakem Koray Gençerler golü geçersiz saydı.

REMY FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Sezon başında bedelsiz olarak Çaykur Rizespor’a imza atan Loic Remy, bu sezonki 7. maçında 6. kez gol sevinci yaşadı.

33 yaşındaki forvet, Alanyaspor maçında attığı golle lige ‘Merhaba’ deyip takımına 1 puan kazandırdı.

Ankaragücü maçında ise 3 gol atarak hat-trick yapan Remy, son 2 haftada ise Sivasspor ve Kayserispor filelerini havalandırmayı başardı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler, Gökmen Baltacı, Murat Altan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Melnjak, Yassine, Baiano (Onur dk. 39), Boldrin (Doğan dk. 88), Samudio (İsmail dk. 76), Abdullah (Yasin dk. 76), Donsah, Remy

Yedekler: Tarık, Tunay, Selim, Michalak, Fernando, Skoda,

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz (Muğdat dk. 90), Kvrzic (İlhan Parlak dk. 85), Hasan, Campanharo, Fernandes (İlhan Depe dk. 74), Lennon (Attamah dk. 74), Pedro, Kanga (Alibec dk. 46)

Yedekler: Doğan, Yasir, Oğuzhan, Emre, Ackah, ,

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: Remy (dk.32) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine, Yasin (Çaykur Rizespor), İlhan Depe, Alibec (HES Kablo Kayserispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor

  • 8′ Dosnah'ın önüne bıraktığı topta ceza sahasının dışından kaleyi gören Boldrin şutunu çekti fakat top az farkla sağ direğin yanından auta çıktı.
  • 10′ Fernandes'in kullandığı kornerde Kanga’nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
  • 18′ Abdullah'ın pasında topla buluşan Remy savunmayı geçmeye çalıştı. Önünü açık bulan Remy'nin şutunda top az farkla auta çıktı.
  • GOL! 32′ Fabricio Baiano'nun sağ kanattan yerden pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Remy’nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu.
  • 57′ Kayserispor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Gustavo direkt kaleyi yokladı ancak topu kaleci Gökhan kornere çeldi.
  • 78′ Onur'un pasında ceza sahasının dışında topla bulunan Boldrin'in şutunda kaleci Lung uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı.
  • 90+1′ Ceza sahası içinde topla buluşan Pedro, rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. ancak VAR’da izlenen pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Çaykur Rizespor kayserispor süper lig
Yayınlanma Tarihi:15:28,