CANLI | Konyaspor-Başakşehir

Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın başlama saati 16.00… Bu karşılaşma öncesinde Konyaspor 6 puanla 16, Başakşehir ise 7 puanla 11. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravet

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Aleksic, Deniz, Visca, Crivelli

Saat: 16.00

Stat: Konya BŞB

Hakem: Halil Umut Meler

Yayın: beIN Sports 1