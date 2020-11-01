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CANLI | Konyaspor-Başakşehir

Konyaspor ile Başakşehir 3 puan için karşı karşıya! Ligde 3 haftada 2 puan toplayan Konyaspor ile 3 haftada 7 puan kazanan Başakşehir kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi SKOR'dan takip edebilirsiniz. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Güncellenme: 15:13, 01/11/2020
Haberler Başakşehir
CANLI | Konyaspor-Başakşehir

Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın başlama saati 16.00… Bu karşılaşma öncesinde Konyaspor 6 puanla 16, Başakşehir ise 7 puanla 11. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravet

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Aleksic, Deniz, Visca, Crivelli

Saat: 16.00

Stat: Konya BŞB

Hakem: Halil Umut Meler

Yayın: beIN Sports 1

Başakşehir konyaspor süper lig