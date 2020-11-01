Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Süper Lig takımlarından Kayserispor, 1-0 kaybedilen Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından teknik direktör Bayram Bektaş’ın görevine son verdi.

Sarı – Kırmızılılar teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde 2 galibiyet alırken, 4 müsabakadan da yenilgi ile ayrıldı.

Sarı kırmızılı ekip şu açıklamayı yaptı:

“Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız.

Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/wBxENEuyyU — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) November 1, 2020

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