SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Güncellenme: 00:00, 02/11/2020
Haberler Futbol
Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Süper Lig takımlarından Kayserispor, 1-0 kaybedilen Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından teknik direktör Bayram Bektaş’ın görevine son verdi.

Sarı – Kırmızılılar teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde 2 galibiyet alırken, 4 müsabakadan da yenilgi ile ayrıldı.

Sarı kırmızılı ekip şu açıklamayı yaptı:

“Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız.

Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor

Bayram Bektaş kayserispor
Yayınlanma Tarihi:23:11,