İzmir’de tribünler tek yürek… ‘Biz bu acıyı 99´da yaşadık’

İzmir´deki 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından, devletin ve STK´ların yardım çalışmalarının yanı sıra spor kulüplerinin taraftar grupları da seferber oldu.

Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz´un enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı önünde, onun Göztepeli arkadaşları yardım standı kurdu. Göztepeli taraftarların başlattığı yardım kampanyası, diğer tribün gruplarının da katılımıyla büyüdü. Göztepe´nin dost kulübü olan Sakaryaspor´un tribün grubu Tatangalar, Boluspor tribün grubu Yarenler ile birlikte İzmir´e yardım TIR´ı gönderdi.

Tatangalar tribün lideri Volkan Kahyalar, “Biz bu acıyı 99´da yaşadık, çok iyi biliyoruz. Biz Göztepemizin, İzmirizmizin her zaman yanındayız. Biz 11 gün sonra insanlar çıktığını biliyoruz enkaz altından, inşallah buradan da sağ çıkacak insanları bekliyoruz” dedi.

`BÜTÜN TRİBÜNLER TEK YÜREK OLDU´

Göztepe tribün liderlerinden Ferhat Daşdelen, yapılan yardımın insani görevleri olduğunu belirterek, “Bugün Göztepe buradaysa Altay da, Karşıyaka da, Bolu´dan Yarenler, Bursa, Karşıyaka, Ankaragücü, Trabzonspor´u Kocaelisi herkesin ruhu burada. Hepsi bizi telefonla arayıp, geçmiş olsun diyorlar. Sakarya´dan ve Bolu´dan arkadaşlarımız bizlere yardım TIR´ı gönderdi. Bütün tribünler tek yürek oldu, çünkü Türk´ün Türk´ten başka dostu yok. Et tırnaktan ayrılmaz, birbirimize destek olmamız lazım” dedi.

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