Göztepe camiasının acı kaybı… Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti

Bir dönem Süper Lig ekibi Göztepe’de stajyer olarak çalışan ve takımın da tutkulu taraftarı olan Ali Çağın Kaygusuz, 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybetti.

Göztepe kulübünün dün sosyal medyadan duyurduğu Kaygusuz’dan gece yarısı kötü haber geldi. Ali Çağın Kaygusuz’un arkadaşı oyuncu Rıza Kocaoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali “zaman ki sonsuzdur Bitmemiş şiirler gibidir “ pic.twitter.com/3zRLzPZScW — Rıza Kocaoğlu (@RizaKocaoglu) November 1, 2020

Göztepe Kulübü de yaptığı paylaşımda, “Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali'yi, Ali Kaygusuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali'ye Allah'tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.