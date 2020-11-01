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Göztepe camiasının acı kaybı… Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'i sarsan 6.9 büyüklüğündeki deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güncellenme: 09:56, 01/11/2020
Haberler Futbol
Göztepe camiasının acı kaybı… Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti

Bir dönem Süper Lig ekibi Göztepe’de stajyer olarak çalışan ve takımın da tutkulu taraftarı olan Ali Çağın Kaygusuz, 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybetti.

Göztepe kulübünün dün sosyal medyadan duyurduğu Kaygusuz’dan gece yarısı kötü haber geldi. Ali Çağın Kaygusuz’un arkadaşı oyuncu Rıza Kocaoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Göztepe Kulübü de yaptığı paylaşımda, “Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali'yi, Ali Kaygusuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali'ye Allah'tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:09:55,