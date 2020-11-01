Fenerbahçe’nin Antalyaspor kadrosu belli oldu! Mame Thiam yok, Perotti ilk kez…

Fenerbahç, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 15.00'de başladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Fenerbahçe’de sakatlığı geçen yeni transfer Diego Perotti ilk kez kadroya alındı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda geçirdiği alerjik reaksiyon nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Mame Thiam, tedavisi tamamlanmasına rağmen kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçı kadrosu:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

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