Erol Bulut’un 3 vazgeçilmezi

Fenerbahçe’de geride kalan 7 haftada kadro kullanımıyla ilgili önemli veriler ortaya çıktı. Teknik Direktör Erol Bulut, 18 transferli takımın alışma periyodunda farklı oyuncuları kullanmayı seçti ancak üç isme verdiği önemi de gösterdi. Sarı-lacivertli takımda Altay Bayındır, Caner Erkin ve Luiz Gustavo 6 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Jose Sosa, Ozan Tufan ve Enner Valencia da tüm maçlarda oynadı. Geride kalan haftalarda 90'ar dakika oynayan tek isim ise kaleci Altay oldu.

YENİLERDEN SADECE PEROTTI

Erol Bulut'un farklı oyuncuları kullanması da ilginç bir görüntüyü ortaya çıkardı. 27 kişilik takım listesinde yer alan futbolcuların 21'i ilk 6 karşılaşmada şans buldu. Süre almayan tek yeni transfer, kasık sakatlığını yeni atlatan Diego Perotti'ydi. Takım listesinde yer alan Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar ve genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz süre almadı. İlk haftalarda oynayan Zanka, Deniz Türüç ve Frey ile de yollar ayrıldı