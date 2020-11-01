SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Eli belinde ısınan Adem Ljajic’e büyük tepki

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın verdiği röportajda Adem Ljajic için "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması yaparken, Ljajic'in maç öncesinde eli belinde ısınması, taraftarın tepkisine neden oldu.

Güncellenme: 20:52, 01/11/2020
Haberler Beşiktaş
Eli belinde ısınan Adem Ljajic’e büyük tepki

Beşiktaş’ta Yeni Malatyaspor maçı öncesi yıldız futbolcu Adem Ljajic’e taraftardan tepki yağdı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçtan önce yaptığı açıklamada Ljajic hakkında “Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz” diyerek form durumunu özetlemişti.

Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Ljajic’in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic’in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.

Adem Ljajic beşiktaş
Yayınlanma Tarihi:20:50,