Eli belinde ısınan Adem Ljajic’e büyük tepki

Beşiktaş’ta Yeni Malatyaspor maçı öncesi yıldız futbolcu Adem Ljajic’e taraftardan tepki yağdı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçtan önce yaptığı açıklamada Ljajic hakkında “Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz” diyerek form durumunu özetlemişti.

Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Ljajic’in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic’in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.

ljajic kendini nasıl bir anda bu kadar bitirdin abi sen — Melis (@mellliss1) November 1, 2020

Sergen Yalçın da oyuncu iken antrenmanlarda çok çalışmazdı ama maça çıkar iyi de oynardı. O Sergen Yalçın hoca oldu, antrenmanlarda iyi çalışmıyor, antrenman kaçırıyor diye Ljajić'i bu sezon oynatmıyor. O Ljajić de küstü, durum bu. pic.twitter.com/5FqGGrn2Mp — murat (@semtinmuhabiri) November 1, 2020

Adem Ljajic çok azcık kafasını kullansa şu lige damgasını vuracak adam ama şuan yerinde oynayan Larini bile kesemiyor, inanılmaz — Aboubakar (@VAboubakar14) November 1, 2020