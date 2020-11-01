Cenk Tosun, 8 ay sonra sahalara döndü

Premier Lig’in 7. haftasında Newcastle United ile Everton, Sports Direct Arena’da karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı Newcastle 2-1’lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 56. dakikada penaltıdan ve 84. dakikada Callum Wilson atarken, Everton’ın tek golünü ise 90+1. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Bu sonucun ardından Newcastle United puanını 11’e yükseltirken, Everton ise 13 puan kaldı.

Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığından sonra ilk maçına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan Tosun, 69. dakikada Niels Nkounkou’nun yerine dahil oldu.

29 yaşındaki futbolcu son karşılaşmasına geçen son kiralık olarak oynadığı Crystal Palace ile 29 Şubat’ta Brighton & Hove Albion karşısında çıkmıştı.

Milli futbolcu 246 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.