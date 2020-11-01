Celal Gürsoy iki yıl içinde 700 kişiyi kürek tutkunu yaptı

Yaşar ANTER – SÖZCÜ / Galatasaray kürek takımının kaptanlığını yapan, Kürek Milli Takımı'nın sporcularından ve kürek sporunun duayen antrenörlerinden 70 yaşındaki Celal Gürsoy, iki yıl önce Bitez Mahallesi'nde kurduğu Halikarnas Kürek Kulübü Derneği ile yüzlerce Bodrumlunun bu spor ile tanışmasını sağladı. Yetiştirdiği 8 eğitmen yardımcısının katkısı ile bugüne kadar yaşları 13 ile 73 arasında değişen 700 kişi bu spor dalında ter döktü. Gürsoy'un yetiştirdiği ulusal kürek sporcularının arasından Amerika'nın Boston eyaletinde burs kazanıp gidenler oldu.

Bu spora yeni başlayan evli ve bir çocuk annesi 42 yaşındaki geleneksel el sanatları eğitmeni Burcu Bayramoğlu “Kürek sporu ile tanıştıktan sonra hayatım birden değişti. Eşim beş ay önce başlamıştı. Çünkü temiz hava, mavi deniz, cennet koylar, hem psikolojik hem de fizyolojik olarak güçlendiriyor, kısa sürede muhteşem bir performans sergileyecek hale gelmenizi sağlıyor. Celal hoca ile birlikte kürek sporu bizim için bir tutku haline geldi. Kürek sporuna başlayanların büyük bölümünün bırakamadığını adeta kürek tutkunu, kürek mahkumu olduğunu öğrendik, ama bu mahkumluk güzel bir mahkumluk” dedi.

HEM SPOR YAPIP HEM CENNET KOYLARI GEZİYORLAR

Çoğu zaman sporcularla birlikte küreklere asılan ve yaklaşık iki saatte 8-10 mil kürek çeken 70 yaşındaki Gürsoy'u görenler gözlerine inanamıyor. Bodrum'un ideal bir ortama sahip olduğunu belirten Gürsoy “Masmavi koylarda güne kürek çekerek başlamak Bodrumluların tutkusu haline geldi. Gelip 2-3 hafta antrenman yapanlar, hem spor yapıp hem de cennet koyları gezenler kürekçiliğe hayran kaldı. Bu nedenle iki yılda 700 kürekçiye ulaştık ve sayımız çığ gibi artıyor. Amacımız üç yanı denizle çevrili ilçemizde hem kürek şampiyonları yetiştirmek hem de bu sporu yapanların sayısını çok daha yüksek seviyelere çekebilmek. Burada sporcularımıza arkadaşlığı, takım ruhunu, sağlıklı olmayı, irade gücünü, doğa ve çevre sevgisini, fiziki ve mental dayanıklılığı aşılıyoruz” diye konuştu.