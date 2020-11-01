CANLI | Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım | BJK Malatya canlı izle

Beşiktaş Yeni Malatyaspor canlı! Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig’de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Son olarak deplasmanda Denizlispor’u 3-2 mağlup eden ve ligde üç maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, konuğunu da mağlup ederek seri yakalamak istiyor. Son üç maçta iki galibiyet alan ancak bu sezon deplasmanda oynadığı üç maçta da kazanamayan Malatya ise sürprize imza atarak bu talihsizliğine son vermek istiyor.
BEŞİKTAŞ (19.00) YENİ MALATYASPOR
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Ahmed, Cueva, Tetteh, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19.00
HAKEM: Atilla Karaoğlan
YAYIN: beIN SPORTS HD 1 (CANLI İZLE: Üyelik gerektirmektedir)
Yeni Malatyaspor’da testleri pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan iki oyuncu sahada yer alamıyor. Hafif sakatlığı bulunan Adem Büyük’ün durumu ise maç saatinde belli olacak. Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Josef ve sakatlıkları bulunan Atakan, Hasic, Nkoudou ve Gökhan Töre kadroda yer alamadı.
Corona virüsüne yakalanan ve tedavisinin ardından karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah ise takıma katıldı ve yedek kulübesinde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.