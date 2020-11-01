CANLI | Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım | BJK Malatya canlı izle

Beşiktaş Yeni Malatyaspor canlı! Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig’de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Son olarak deplasmanda Denizlispor’u 3-2 mağlup eden ve ligde üç maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, konuğunu da mağlup ederek seri yakalamak istiyor. Son üç maçta iki galibiyet alan ancak bu sezon deplasmanda oynadığı üç maçta da kazanamayan Malatya ise sürprize imza atarak bu talihsizliğine son vermek istiyor.

BEŞİKTAŞ (19.00) YENİ MALATYASPOR

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Ahmed, Cueva, Tetteh, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

HAKEM: Atilla Karaoğlan

YAYIN: beIN SPORTS HD 1 (CANLI İZLE: Üyelik gerektirmektedir)

Yeni Malatyaspor’da testleri pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan iki oyuncu sahada yer alamıyor. Hafif sakatlığı bulunan Adem Büyük’ün durumu ise maç saatinde belli olacak. Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Josef ve sakatlıkları bulunan Atakan, Hasic, Nkoudou ve Gökhan Töre kadroda yer alamadı.

Mensah yeniden takıma katıldı

Corona virüsüne yakalanan ve tedavisinin ardından karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah ise takıma katıldı ve yedek kulübesinde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.