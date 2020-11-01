Arsenal, deplasmanda Manchester United’ı tek golle geçti! Ocak 2015’ten beri ilk kez…

Premier Lig’in 7. haftasında Arsenal, Manchester United’a konuk oldu. Bir Premier Lig klasiği olan dev maçta kazananı penaltı golü belirledi. Arsenal, 69’da Pierre-Emerick Aubameyang’ın beyaz noktadan kaydettiği golle yaklaşık 6 yıllık hasrete son verdi.

Londra ekibi, Big Six’te (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur) yer alan bir rakibine karşı ligde 29 maç sonra ilk kez deplasmanda galip geldi. Arsenal son olarak 18 Ocak 2015’te Manchester City’yi 2-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçla birlikte United’ın ligde bu sezon evinde yaşadığı galibiyet hasreti devam etmiş oldu. Ole Gunnar Solskjaer’in öğrencileri hafta içi RB Leipzig’i 5-0 yenerek moral depolamıştı. Son iki maçında da gol atamadan 1-0 mağlup olan Arsenal karşısında Kırmızı Şeytanlar, avantajlı taraf olarak gösteriliyordu.

İLGİLİ HABER Cenk Tosun, 8 ay sonra sahalara döndü

Solskjaer 100. maçında mağlup oldu…

Ceza sahası içinde Hector Bellerin’in ayağına basan Paul Pogba penaltıya sebebiyet verirken Auba, soğukkanlılıkla fileleri havalandırdı. Ev sahibinde Donny van de Beek’in bir şutu direkten dönerken Solskjaer’in 100. maçında United üzgün ayrılan taraf oldu.

Manchester ekibi 6 puanla 15. sırada kaldı ve sezona felaket bir giriş yaptı. Arsenal ise 12 puanla 8. sıraya yükseldi.