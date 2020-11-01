Ankara’da galip yok

TFF 1. Lig’in 8. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbulspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Keçiörengücü, ikinci yarısında ise İstanbulspor’un attığı golle karşılaşma 1-1 sona erdi.

Böylece İstanbulspor, maç fazlasıyla puanını 17 yaparak lider Tuzlaspor ile puanını eşitledi. Keçiörengücü’nün puanı ise 14 oldu.

Stat: Aktepe

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Engin Gözütok, Gökhan Barcın

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, İrfan Akgün (Erdal Öztürk dk. 80), Süleyman Olgun, Burak Aydın (Ilır Mustafa dk. 90+1), Cem Ekinci (Dodoo dk. 90+1), Barış Alper Yılmaz (Emre Uğur Uruç dk. 68), Kone (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 90+1)

Yedekler: Birkan Tetik, Osman Keçelioğlu, Manaj

Teknik Direktör: İlker Püren

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Atchom, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Egehan Gök (İbrahim Yılmaz dk. 61), Levent Ayçiçek (Ebrar Cumur dk. 85), Rroca, Diouf (Issah dk. 61), Abazaj

Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Uygar Mert Zeybek, Muhammed Enes Durmuş, Yusuf Ali Özer

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Samet Akaydin (dk. 37) (Ankara Keçiörengücü), Onur Ergün (dk. 77 pen.) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: İrfan Akgün, Issah (İstanbulspor), Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü)