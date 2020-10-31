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Vieri: Messi futbolu bıraktığında televizyonumu çöpe atacağım

İtalya'nın efsane golcülerinden, futbol yorumcusu Cristian Vieri, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilgili yaptığı yorumda "Futbolu bıraktığında televizyonumu çöpe atacağım. Çünkü izlenecek bir şey kalmayacak" ifadelerini kullandı.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 20:13, 31/10/2020
Haberler Futbol
Vieri: Messi futbolu bıraktığında televizyonumu çöpe atacağım

Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında Barcelona’nın Juventus’u deplasmanda mağlup ettiği maçı yorumlayan Cristian Vieri, Lionel Messi’ye övgüler yağdırdı.

Sezon başında, Barcelona’da Başkan Josep Bartemou’nun istifasına kadar uzanan bir krizle gündeme gelen Messi’nin Juventus maçında harikalar yarattığını söyleyen CBS Sports futbol yorumcusu Vieri, Arjantinli yıldız için “O bir büyücü.. Futbolun Harry Potter’ı” dedi. Messi futbolu bıraktığında televizyonunu çöpe atacağını da söyleyen Vieri “Çünkü izleyecek bir şey kalmayacak. Sadece bilgisayar başında Netflix izleyeceğim. Televizyonda yorumculuk da yapmayacağım” yorumunda bulundu.

Barcelona’nın Juventus karşısında aldığı galibiyeti de yorumlayan Vieri, “Messi’nin önderliğine muhteşem oynadılar. Çok daha farklı kazanabilirlerdi. Oynamak istediklerinde onları durdurmak imkansız” ifadelerini kullandı.

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