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Sözcü

Türk futbolunda tarihi çöküş! Rakibimiz Faroe Adaları

Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir, Avrupa Ligi’nde Sivas, gruplardaki ilk 2 maçlarını kaybetti. Bu sezon 10 maçta 2 galibiyet, 8 yenilgi aldık. 52 bin nüfuslu ada ülkesini puan olarak yakalayamadık.

Güncellenme: 10:26, 31/10/2020
Haberler Alanyaspor
Türk futbolunda tarihi çöküş! Rakibimiz Faroe Adaları

Son yıllarda büyük bir çöküş sürecine giren Türk futbolu, Avrupa'da galibiyetlere hasret kaldı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde temsil eden 5 takımın 10 maçtaki toplam galibiyet sayısı sadece 2. Temsilcilerimiz 8 maçı kaybetti, beraberlik yok. Avrupa'da yoluna devam eden Başakşehir ve Sivasspor, gruplarda oynadıkları ilk iki maçı kaybedince UEFA sıralamasında 33. sıraya çakıldık. Grup aşamalarında takımı kalmayan 52 bin nüfuslu Faroe Adaları'nın bile gerisinde kaldık.

2022 ALARMI

33. basamakta bulunduğumuz listede gerimizdeki ülkelerden sadece İrlanda'nın temsilcisi Dundalk, Avrupa'da yoluna devam ediyor. Bu kötü tablonun sürmesi durumunda 2022-2023'ten itibaren Devler Ligi ve Avrupa Ligi'nde gruplara direkt katılmak hayal olacak.

BU SEZON NE YAPTIK?

  • Başakşehir 2 Mağlubiyet
  • Beşiktaş 2 Mağlubiyet
  • Sivasspor 2 Mağlubiyet
  • Alanyaspor 1 Mağlubiyet
  • Galatasaray 2 Galibiyet ve 1 Mağlubiyet
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