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Sözcü

Trabzonspor’da Eddie Newton dönemi bitti

Kasımpaşa karşısında 3-1 öne geçip sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrılan Trabzonspor'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Newton ile yollar ayrıldı.

Güncellenme: 10:34, 31/10/2020
Haberler Futbol
Trabzonspor’da Eddie Newton dönemi bitti

Fenerbahçe yenilgisinden sonra arayışlara giren ve bazı teknik adamlarla görüşen Trabzonspor yönetimi, Kasımpaşa yenilgisinin ardından Eddie Newton ile ayrılık kararı aldı.

Newton, 4-3’lük Kasımpaşa yenilgisi sonrasında maçtan sonra mücadeleden kaçmayacağını ve sezon sonunda asıl değerlendirmenin yapılması gerektiğini belirtmişti;

“İstifa eleştirilerini de anlıyorum. Ancak bu olmaması gereken saçma hataları yapmaya devam edersek eğer tabi ki bu şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Son oynanan Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında talihsiz durumlar yaşandı. Çünkü ilk başta çok iyi başladığımız maçlardı. Ancak ondan sonra gelen hatalar sonucu istemediğimiz mağlubiyetleri maalesef aldık. Ancak herhangi bir mücadeleden kaçmış ve herhangi bir mücadeleden kaçan biri değilim. Böyle de olacak zaten. Mücadele etmeye devam etmek isteyen, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek isteyen biriyim her zaman”

Eddie Newton süper lig trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:10:32,