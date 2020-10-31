TOFAŞ – Fenerbahçe Beko: 103-104

TOFAŞ Spor Salonu´ndaki mücadele, her iki ekibin de yüksek yüzdeli isabetleriyle başladı. İlk 5 dakika TOFAŞ´ın 14-11´lik üstünlüğü ile geçilirken, Bursa temsilcisi hücumdaki ritmini Purcell ve Berk Uğurlu’nun dış atış isabetleriyle korudu. Fenerbahçe Beko, Nando de Colo ile rakibine direnç gösterirken, ilk periyot ev sahibinin 28-24’lük üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyoda da etkili başlayan TOFAŞ, Berkan Durmaz´ın üç sayılık basketiyle farkı 8’e çıkardı: 33-25. Fenerbahçe Beko, Jan Vesely’nin hücumda kendini göstermesi ve Nando de Colo’nun skorer oyununu sürdürmesiyle farkı eritti. De Colo´nun üst üste sayıları sonrası skoru 45-48´e çeken Fenerbahçe Beko, periyodun son dakikasında Alihan Demir’in dış atış isabetine engel olamadı ve TOFAŞ, soyunma odasına da 51-50 önde girdi.

Dönüşte her iki ekip de savunma sertliğini artırırken, karşılıklı sayılar görüldü. 25’nci dakikada 57-57’lik eşitlikle geçilirken, Fenerbahçe Beko boyalı alanda Hamilton, Vesely ikilisiyle etkili olarak oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Melih Mahmutoğlu’nun dış atış isabetinin yanı sıra, boyalı alanda da Edgaras Ulanovas´ın üst üste sayıları sonrası Fenerbahçe Beko, periyodu 66-73’lük üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın son periyoduna Melih ve Kenan Sipahi’nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 33’üncü dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 74-84.

TOFAŞ, Purcell ve Christon´ın basketleriyle cevap verse de, Nando de Colo ve Melih’in sayılarıyla konuk ekip, son dakikaya 90-98 önde girdi. Ancak TOFAŞ, önce Purcell’in dış atış isabeti, ardından Christon’ın iki başarılı turnikesiyle yeniden oyuna ortak oldu: 97-98.

Maçın son saniyeleri ise taktik fauller ile geçti. 101-104 geriye düşen TOFAŞ, bitime 2 saniye kala Ali Muhammed’in Purcell’e yaptığı faul ile 3 atış şansı kazandı. Purcell ilk iki atışını sayıya çevirirken, son atışını kaçırınca Fenerbahçe Beko parkeden 103-104 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, ligdeki 6’ncı maçını da kazanırken; TOFAŞ ise 4’üncü mağlubiyetini aldı.