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TJK, İzmir’deki yarışları erteledi

TJK, bugün İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılması planlanan yarışları ertelediğini açıkladı.

Güncellenme: 11:06, 31/10/2020
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TJK, İzmir’deki yarışları erteledi

Türkiye Jokey Kurumu (TJK), resmi sitesinden yaptığı açıklamada bugün İzmir’de koşulması planlanan yarışların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TJK’dan yapılan açıklama şöyle;

“30 Ekim'de İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeni ile maalesef vefat eden ve yaralanan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.

Bu nedenle, bugün İzmir Şirinyer Hipodromu’nda yapılması planlanan yarışlar Yüksek Komiserler Kurulu’nun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

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tjk Türkiye Jokey Kurumu
Yayınlanma Tarihi:10:51,