Ronaldo’nun son testi negatif

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta oynayan dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun son corona virüsü testinin negatif çıktığı açıklandı. Juventus’tan yapılan açıklamada Ronaldo’nun corona virüsünü atlattığı belirtildi.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nın kampına katıldığı 13 Ekim tarihinde corona virüsüne yakalanmıştı. Ambulans uçakla Portekiz’den İtalya’ya gelen yıldız futbolcu, o günden bu yana karantinada bulunuyordu. Ronaldo’nun yaptırdığı üç test pozitif çıkmış, Portekizli yıldız, Juventus’un Barcelona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı ile birlikte iki lig maçını da kaçırmıştı.

Son testi negatif çıkan Ronaldo, Juventus’un bu hafta Spezia ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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