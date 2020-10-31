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MAÇ SONUCU | Giresunspor 0-1 Ümraniyespor

Ligde 6 haftadır galibiyete hasret olan Ümraniyespor, Giresunspor'u deplasmanda Gökhan Süzen'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Güncellenme: 16:19, 31/10/2020
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MAÇ SONUCU | Giresunspor 0-1 Ümraniyespor

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Giresunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ümraniyespor 1-0 kazanarak 8 puana yükseldi. Ev sahibi takım ise 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Ümraniyespor'da Gökhan, sağ kanatta bulunan Alaaddin'den gelen topu ceza sahasından ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada Ümraniyespor'da Serkan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten aute gitti.

39. dakikada Giresunspor, rakip kaleyi zorlarken Caner Hüseyin'in sol kanattan çektiği şut kaleci Ahmet'te kaldı.

52. dakikada Giresunspor'da Caner Hüseyin'dan gelen topu alan Eren, ceza sahasından gol denemesi yaptı. Top az farkla kalenin dışına çıktı.

76. dakikada Giresunspor'da Nalepa ceza sahasının yakınından kaleye şut çekti, top kaleci Ahmet'te kaldı.

82. dakikada Giresunspor rakip kaleye yaklaştı. Kale sahasında çıkan karambolde Balde’nin yaptığı vuruşta top direkten oyun alanınadöndü.

90+2. dakikada Giresunspor’ya Yasin, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışarı çıktı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Emrah Ünal, Hakan Karabalcık

Giresunspor: Tolgahan, Diarra (Mehmet dk. 90+1), Hüsamettin, Traore (Sergio Junior dk. 65), Eren (Yasin dk. 90+1), Nalepa, Balde, Sadi, Kerem (Hayrullah dk. 68), Muhammet, Uzodimma (Erol Can dk. 72), Caner Hüseyin

Yedekler: Onurcan, Arda, Piçinciol, Himmet, Fatih

Teknik Sorumlu: Hakan Keleş

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp, Serkan (Yusuf Emre dk. 71), Fernandes, Gökhan, Gomis (Muhammet Denizhan dk. 80), Alaaddin, Hasan Batuhan, Zivkovic (Hüseyin dk. 49), Glumac, Ercan, Selom Mayi (Turgut Doğan dk. 80)

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Alim, Akabueze, Emirhan, Mustafa

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Gökhan Süzen (dk. 22) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Traore, Nalepa, Hüsamettin Tut, Balde, Diarra (Giresunspor) Batuhan Artarslan, Ercan Coşkun (Ümraniyespor)

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