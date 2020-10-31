MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK

Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadele her iki devrede atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 5 puana yükselirken, tehlike hattından çıkamadı. Konuk takım ise 7. maçında 5. beraberliğini alarak 8 puana yükseldi.

Gençlerbirliği ligin 8. haftasında Pazar günü Başakşehir ile deplasmanda; Gaziantep FK ise Cuma günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

ANTEP MAXIM’İN PENALTISIYLA ÖNE GEÇTİ

Gaziantep FK, 15. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahasında oluşan karambolde Murat Yıldırım’ın elle müdahalesi sayesinde penaltı kazandı. VAR’dan incelenen ve onaylanan pozisyon sonrasında Maxim penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

CANDEIAS EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Dakikalar 56’yı gösterdiğinde Gençlerbirliği aradığı beraberlik golünü buldu. Sol bek Polomat’ın kanattan yaptığı ortaya uzak köşede gelişine vuran Candeias, kaleci Günay’ı mağlup ederek topu filelere gönderdi: 1-1.

GÜNAY’DAN İKİ KRİTİK KURTARIŞ

Dakikalar 87’yi gösterdiğinde Gaziantep FK kalecisi Günay, ilk önce Ayite’nin kafa vuruşunu köşeden çıkardı. Dönen topta bir şut daha çeken Togolu futbolcuya kaleci Günay bir kez daha izin vermedi!

Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Murat Yıldırım (Soner Dikmen dk. 64), Toure, Angelo, Motta (Berat Özdemir dk. 75), Furman (Ayite dk. 64) Polomat, Sefa Yılmaz, Candeias, İlker Karakaş (Sami Gökhan Altınparmak dk. 75)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Stancu, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana-Bıyık, Tosça, Maxim, Sousa (Jefferson dk. 63), Mirallas (Enver Cenk Şahin dk. 90), Morais, Oğuz Ceylan, Muhammet Demir (Güray Vural dk. 63), Dicko (Kenan Özer dk. 75)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Olkowski, Mirza Cihan, Vertih, Furkan Soyalp

Goller: Maxim (dk. 18 pen.) (Gaziantep FK), Candeias (dk. 56) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Murat Yıldırım, Candeias, Soner Dikmen (Gençlerbirliği), Sousa, Mirallas, Morais (Gaziantep FK)

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Kana Bıyık'ın ceza sahası içerisinde almak istediği top Gençlerbirliği futbolcusu Murat Yıldırım'ın eline çarpması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada kazanılan penaltıyı Maxim düzgün bir vuruş ile gole çevirdi. 0-1

29. dakikada Sousa'nın 20 metreden yaptığı vuruşta kaleci Nordfelt topu güçlükle kornere çeldi.

56. dakikada Polomat'ın soldan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-1

67. dakikada ceza sahasına giren Maxim savunmanın arasından sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Maxim’in vuruşunda kaleci Nordfelt topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Soner'in ortasında Ayite'in kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

90+2. dakikada Candeias'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen'in vuruşu az farkla üstten auta gitti.