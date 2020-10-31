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Sözcü

Kenan Sipahi’nin babası hayatını kaybetti

Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Kenan Sipahi'nin babası Celal Sipahi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 23:42, 31/10/2020
Haberler Basketbol
Kenan Sipahi’nin babası hayatını kaybetti

Fenerbahçe Beko’da oynayan basketbolcu Kenan Sipahi’nin babası Celal Sipahi’nin babası hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada Kenan Sipahi’nin babasının vefat haberini TOFAŞ maçından sonra öğrendiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncumuz Kenan Sipahi'nin babası Celal Sipahi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Acı haberi Tofaş karşılaşmasının sonunda alan oyuncumuz Kenan Sipahi'ye ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz.”

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Yayınlanma Tarihi:23:40,