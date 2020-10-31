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Sözcü

Göztepe’den enkaz altındaki Ali Çağın Kaygusuz için açıklama

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ali Çağın Kaygusuz'la ilgili olarak Göztepe Kulübü'nden açıklama geldi.

Güncellenme: 21:24, 31/10/2020
Haberler Futbol

Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar’da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz’un enkaz altında olduğunu açıkladı.

Göztepe’den yapılan açıklama şu şekilde: “Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz.”

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Ali Çağın Kaygusuz göztepe
Yayınlanma Tarihi:21:21,