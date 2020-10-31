Galatasaray seri peşinde, rakip Ankaragücü

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray bugün Ankaragücü'nü konuk edecek. Lige 2'de 2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan Cimbom, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından üst üste ikinci kez kazanmaya çalışacak.

Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı 8 golün 5'inde imzası bulunan, 2 de asist yapan Radamel Falcao cezalı. Kolombiyalı forvetin yerine Mbaye Diagne görev yapacak. Senegalli forvetin bu sezon ligde gol siftahı bulunmuyor. Kırmızı kart cezası biten Etebo'nun bugün ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

İKİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray’da Luyindama ve Belhanda kart sınırında. Bu iki oyuncu sarı kart görmeleri halinde Sivas maçında oynayamayacak. Ancak sakatlığı süren Belhanda'nın forma giymesi beklenmiyor.

KALEYE DİKKAT!

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi maçın tamamında en az 1 gol yedi. Son olarak 3. haftada 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 Avrupa Ligi ve 3 lig müsabakasında ağlarında top gördü.

Galatatsaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Diagne

Ankaragücü: Ricardo, Pazdan, Erdi, Atakan Atila, Diousse, Lukasik, Adzic, Bolingi, Lobzhanidze, Börven

Stat: Türk Telekom

Saat: 19.00

Hakem: Ali Şansalan