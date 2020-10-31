Fenerbahçe tarihi binayı ömürlük müze yapacak

Fenerbahçe, kulüp tarihini ölümsüzleştirmek adına dev bir plan üzerinde çalışıyor. Arazisinin alınması için yoğun çabaların sarfedildiği Kenan Evren Lisesi'ni değerlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu binayı restore edip müze yapmak için kolları sıvadı. SÖZCÜ'nün ulaştığı bilgiye göre yönetim, tarihi bina için restorasyon müracaatında bulunacak. Ülker Stadı'nda yer alan müze, izinlerin verilmesinin ardından buraya taşınacak.

1899 YILINDA YAPILDI

Müzeye çevrilecek söz konusu bina 1899 yılında, Sultan Abdülhamit döneminde yapıldı. Birçok isim değişikliğine giden okul son olarak İstanbul Anadolu Lisesi adını aldı. Tarihi eser değerindeki 121 yıllık binanın sarı-lacivertlilerin yeni müzesine ev sahipliği yapması planlanıyor.

MÜZE GELİRLERİ ARTACAK

Yeni müzede en özel yer “Şike ve kumpas” iddiaları üzerine soruşturma açılan 2010-11 sezonundaki lig şampiyonluğunun olacak. O sezonki kupa, müzenin en özel bölgesinde taraftarlara sergilenecek. Kupa, geçmişte çalınmaya kalkışılmıştı. O dönemin Başkanı Aziz Yıldırım, kupayı kulüp kasasında sakladı.

Fenerbahçe, yeni projesinden şimdiki müze gelirinden daha fazla kazanç bekliyor. 3 katlı tarihi bina, her bölümü ayrı konseptlerle düzenlenip taraftarın ilgisini çekecek.