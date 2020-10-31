Fatih Terim: ‘İyi oynamadık ama mutluyum’

Süper Lig’in 7. haftasında Ankaragücü’nü 1-0 yenen Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, iyi bir oyun sergilemediklerini ancak 3 puanın sevindirici olduğunu söyledi.

Maç sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Sakatlık olmasın, gerisini biz hallederiz” dedi.

İşte Terim’in maç sonu açıklamaları:

“Galatasaraylıları iyi tanırım. 3 puanı isterler ama 3 puanın yanında da oyunla ilgili beklentileri olur. Seyir zevki yüksek bir oyun olmadı. Puan kaybını istemediğimiz için 3 puan sevindirici. Taraftarımız daha zengin bir oyun, kaçırdığımız goller, yapılışıyla, getirilişiyle, akılda kalacak pozisyonlar ama golün kaçması da akılda kalacak pozisyonlar gibi. Seyir zevki yüksek maç olmadı ama bazen nasıl oynarsanız oynayın 3 puanı almak önemlidir.”

“HEM UEFA, HEM LİG ZOR GELDİ”

“Kalecimizin verdiği haricinde pek pozisyon vermedik. Mutluyum. Daha iyi oynamalıydık. Daha iyi oynayacağımız zamanlar 3 puanlarla beraber gelecek. Biz zaman zaman çok iyi oynuyoruz. Lige de çok iyi başladık. Daha önce de söyledim, haftada 3 maçı kaldıracak durumda değildik. Bunun için hem UEFA, hem lig aynı anda biraz zor geldi.”

“SAKATLIK OLMASIN, GERİSİNİ HALLEDERİZ”

“Bazı arkadaşlarımızın sakatlığı da gelince takım yapmakta zorlandık. Açıkçası, ezbere oynayan bir takımdan pandemiyle beraber geriye düşen, sakatlıkların 6-7 aylık olduğu, ayakların kırıldığı bir dönem yaşadık. Sakatlık olmasın, gerisini hallederiz biz.”

Marcao’dan açıklama: “Sakatlığımla ilgili umarım ciddi bir şey yoktur. Yarın çekilecek MR ile belli olacak. Diğer taraftan, maçtan daha da önemlisi İzmir. Dualarım onlarla beraber. En kısa sürede toparlanmalarını umuyorum. Tüm takım olarak üzüldük. Kalbimiz, dualarımız İzmir’le.”

Okan Kocuk’tan maç sonu: “Pandemiden sonra oynadığım dönemde baya bir tecrübelendim. Yine hatalar yapıyoruz oyuncuyuz. Burası Galatasaray, fazla hatayı kaldırmaz. Fatih Ağabey ve ben Galatasaray adına savaşıyoruz. Kulüp şampiyon olsun, 3 puanlar alsın diye savaşıyoruz.”

Ömer Bayram: “Geçen hafta kazandık. Bugün de önemliydi kazanmak. Önümüzdeki maçlarda seriyi uzatmak istiyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı olmak istiyoruz.”

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