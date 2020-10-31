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Sözcü

Euroleague’de haftanın MVP’leri Marius Grigonis ve Nikola Mirotic

Euroleague’de 6. haftanın en değerli oyuncuları Zalgiris Kaunas’ın Litvanyalı oyuncusu Marius Grigonis ile Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic seçildi.

Güncellenme: 17:58, 31/10/2020
Haberler Basketbol
Euroleague’de haftanın MVP’leri Marius Grigonis ve Nikola Mirotic

Euroleague'de 6. hafta ertelenen 2 maç haricinde tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncuları (MVP) Zalgiris Kaunas'ta oynayan Litvanyalı Marius Grigonis ile Barcelona’dan İspanyol oyuncu Nikola Mirotic seçildi.

Grigonis, Zalgiris'in Fransa'da Asvel'i 83-74 mağlup ettiği mücadelede 25 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Barcelona’nın Baskonia’yı deplasmanda 72-71’lik skorla yendiği karşılaşmada ise Mirotic, 18 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 2 ribaund ve 1 blok ile mücadele etti.

Marius Grigonis ile Nikola Mirotic, bu performanslarıyla 27 verimlilik puanı aldı.

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