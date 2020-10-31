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Sözcü

Eddie Newton’a ödenecek tazminat belli oldu

Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen Teknik Direktör Eddie Newton'a ödenecek tazminat bedeli açıklandı.

Güncellenme: 20:41, 31/10/2020
Haberler Futbol
Eddie Newton’a ödenecek tazminat belli oldu

Trabzonspor, ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Eddie Newton’ın sözleşmesini feshetti. Bordo-mavili ekibin, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Eddie Newton’a alacaklarından dolayı 333.296 Euro tazminat ödeneceği öğrenildi.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz ile Teknik Direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296.-EUR tutarındaki alacakları ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.”

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’ya karşı alınan 4-3’lük yenilgiden sonra Eddie Newton’un görevine son verme kararı almıştı.

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Eddie Newton trabzonspor