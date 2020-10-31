Eddie Newton’a ödenecek tazminat belli oldu

Trabzonspor, ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Eddie Newton’ın sözleşmesini feshetti. Bordo-mavili ekibin, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Eddie Newton’a alacaklarından dolayı 333.296 Euro tazminat ödeneceği öğrenildi.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz ile Teknik Direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296.-EUR tutarındaki alacakları ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.