CANLI | Galatasaray – Ankaragücü

Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Ankaragücü’nü konuk ediyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve 2 maçı eksik olan Ankaragücü, Türk Telekom Stadı’nda galibiyetle tanışmak istiyor. Geride kalan 6 haftada 10 puan toplayan sarı kırmızılılar ise, istikrarsız görüntüsünden kurtulup galibiyet serisini iki maça çıkarmanın peşinde. Hakem Ali Şansalan’ın yönettiği karşılaşma saat 19:00’da başladı.

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Galatasaray 0-0 Ankaragücü (İlk yarı)

Galatasaray’ın ilk 11’i: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne.

Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne. Galatasaray’ın yedekleri: Fatih, Şener, Donk, Oğulcan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda, Jesse, Feghouli.

Ankaragücü’nün ilk 11’i : Friedrich, Pazdan, Erdi, Sarlija, Atila Turan, Atakan Çankaya, Diousse, Emre Güral, Bolingi, Lobjanidze, Borven.

: Friedrich, Pazdan, Erdi, Sarlija, Atila Turan, Atakan Çankaya, Diousse, Emre Güral, Bolingi, Lobjanidze, Borven. Ankaragücü’nün yedekleri: Mert, Furkan, Luka, Orkan, Berke, Mücahit, Lukasik, İdriz, Yusuf Eren, Anıl.

ANKARAGÜCÜ’NDE CORONA KRİZİ!

Geçen hafta Hatayspor karşılaşması corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Başkent ekibi, Galatasaray maçına da eksiklerle çıkacak. Sarı lacivertlilerde an itibariyle 7 futbolcu, 1 teknik ekip personeli, 3 sağlık personeli, 2 personel ve 1 de yönetim kurulu üyesinin corona virüsü testi pozitif. Galatasaray’da ise, 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif sonuçlandı.

FALCAO CEZALI, DIAGNE 11’DE

Galatasaray’ın bu sezon ligde attığı 8 golün 5’inde imzası bulunan, 2 de asist yapan Radamel Falcao cezalı. Kolombiyalı forvetin yerine Mbaye Diagne görev yapacak. Senegalli forvetin bu sezon ligde gol siftahı bulunmuyor. Galatasaray'da Luyindama ve Belhanda kart sınırında. Bu iki oyuncu sarı kart görmeleri halinde Sivas maçında oynayamayacak. Ancak sakatlığı süren Belhanda maç kadrosunda yer almıyor.

Maç öncesi bilgiler

Ankaragücü ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray (1B 1M), Aralık 1985’ten bu yana rakibine üst üste üç karşılaşmada puan vermiyor.

Ankara takımlarını konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının maçının yedisini kazanan Galatasaray, bu süreçte sadece Ankaragücü’ne puan kaptırdı (geçen sezon 2-2).

Bu sezon Süper Lig’de galibiyet alamayan tek takım olan Ankaragücü (1B 3M), en son ligden düştüğü 2011/12 sezonunun ilk beş karşılaşmasını kazanamamıştı (Toplam 10 maç).

Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı 17 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fatih Terim (13G 3B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı (Temmuz 2020).

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