Bursa’da gençlik ateşi

TFF 1. Lig 8. haftasında Bursaspor sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadele Bursaspor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Bursaspor’da gollerini 18 yaşındaki Ali Akman (2), 20 yaşındaki Burak Kapacak ve 19 yaşındaki Batuhan Kör kaydetti.
Bursaspor bu galibiyetle puanını 10 yaparken, Boluspor 3 puanda kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Sarper Barış Saka, Hasan Hüseyin Tetik, Ali Tuna
Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Emirhan Aydoğan, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök (Onur Atasayar dk. 34), Burak Kapacak (Çağatay Yılmaz dk. 60), Aykut Akgün, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Recep Aydın dk. 29), Ali Akman, Kerem Şen (Batuhan Kör dk. 46)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Eren Güler, Çağatay Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Er
Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Oğuzhan Berber (A.Belibi dk. 84), Muhammed Bayır, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Melih Okutan (Muhammet Arslantaş dk. 84), Araz Abdullaev, Alican Özfesli (Mihajlovic dk. 57), Ali Keten (Burak Asan dk. 57), Mertan Caner Öztürk (Hamza Gür dk. 37)
Yedekler: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Direktör: Reha Erginer
Goller: Muhammed Bayır (dk. 8), Melih Okutan (dk. 77) (Boluspor), Ali Akman (dk. 21 ve 51), Burak Kapacak (dk. 38), Batuhan Kör (dk. 86) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: İsmail Çokçalış (Bursaspor), Burak Asan, Melih Okutan, Burak Bekaroğlu (Boluspor)
Bursaspor 4-2 Boluspor