Beşiktaş’ın kanadı kırıldı

Süper Lig’de galibiyet serisi hedefleyen Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor. Özellikle bu eksiklerin kanat bölgesinde olması Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı düşündürmeye başladı. N'Koudou, Hasic ve Atakan'ın sakatlığı devam ediyordu. Gökhan Töre de bu listeye eklendi. Töre'nin alt adalesinde 1. derecede yırtık meydana geldi.

Denizlispor maçında da kanatta oyuncu sıkıntısı yaşayan Yalçın, yeni transfer Ghezzal ve Larin'i oynatmış ve verim almıştı. 2 oyuncunun performansından da memnun kalan deneyimli çalıştırıcı, aynı isimler üzerinde duruyor. Larin yine sol kanatta Malatya maçına başlayacak.

MENSAH YETİŞTİ YÜZLER GÜLDÜ

Josef de Souza'nın da kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesinde iyi haber ise Bernard Mensah'tan geldi. Karantina süreci sona eren Ganalı futbolcu, orta sahada teknik heyetin elini güçlendiriyor. Sergen Yalçın, Dorukhan ile Mensah'ı da orta sahadaki ikili olarak oynatmayı planlıyor.

OĞUZHAN PES ETMİYOR

Kartal’ın oynadığı son 2 maç Gençlerbirliği ve Denizlispor mücadelelerinde süre almayan Oğuzhan Özyakup ekstra çalışmaya devam ediyor. Nevzat Demir Tesisleri'ne idmandan 2 saat önce gelen ve antrenman sonrası 2 saat sonra çıkan Ozzie, Hollanda'dan getirdiği ekstra bir antrenörle çalışıyor.