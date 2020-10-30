Zlatan Ibrahimovic’ten corona uyarısı: Siz Zlatan değilsiniz!

İtalya Serie A ekibi Milan’da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, corona virüsünü atlattıktan sonra sahalara geri döndü.

Her paylaşımı ve açıklamaları gündem olan 39 yaşındaki İsveçli yıldız, İtalya’da corona virüse karşı uyaran bir reklam filminde sahne aldı.

Her zaman kendine has açıklamalarıyla gündem olan Ibrahimovic, “Siz Zlatan değilsiniz” diyerek dikkat çekti.

Aktif hasta sayısı 300 bine gelen İtalya’da halkın tedbirlere uymasını isteyen Milan’ın yıldızı, “Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım. Ancak siz Zlatan değilsiniz. Virüse meydan okumayın. Kafanızı kullanın ve kurallara uyun. Her zaman mesafe ve maske. Biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Eylül ayının son haftasında corona virüsüne yakalanan İsveçli golcü, 9 Ekim’de testinin negatif çıktığını duyurmuştu. Zlatan Ibrahimovic tedavisinin ardından çıktığı 3 maçta 4 gol attı.

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POZİTİF ÇIKINCA MEYDAN OKUMUŞTU!

Corona virüsü testi pozitif çıktığında bunu Twitter’dan duyuran Zlatan, “Dün yapılan corona testim negatifti ve bugün pozitif. Hastalığa dair hiçbir belirtim yok. Covid bana meydan okuma cesaretine sahipmiş. Kötü bir fikir” paylaşımını yapmıştı.