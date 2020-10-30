Ünlü şarkıcı Kelly Khumalo, öldürülen sevgilisi Senzo Meyiwa cinayetinde şüpheli oldu!

2014 yılında şarkıcı ve televizyon sunucusu sevgilisi Kelly Khumalo’nun yanında vurulan 27 yaşındaki kaleci Senzo Meyiwa’nın ölümü, başlangıçta başarısız bir silahlı soygun olarak değerlendirilmişti. Ancak müfettişler şimdi onun bir “suikast” kurbanı olduğunu düşünüyorlar.

Güney Afrika Milli Takımı kaptanının katillerinin peşine düşen ekipler, birçok kişiyi tutukladı ve ünlü kız arkadaşını da şüpheliler listesine ekledi.

Johannesburg’da mahkemeye çıkan 5 kişi, cinayet, cinayete teşebbüs, soygun ve ateşli silah taşımak suçlarıyla 6 yıl sonra yargılandı. Emniyetten yapılan açıklamada, davaya büyük bir önem verildiği ve tutuklanan kişilerin “ilk” şüpheliler olduğu belirtildi.

Ulusal savcıık makamı tarafından ‘yanlışlıkla’ yayınlanan belgelerde; emniyet güçlerinin Khumalo’nun sanıklarla iletişimini gösteren telefon kayıtlarını ve kiralık katillere ödeme yapmak için Khumalo’ya borç para veren biri ile konuşmalarını aradıkları gösterildi. Yetkililer, belgenin yanlışlıkla paylaşıldığını ancak durumun gerçek olduğunu doğruladı.

Günde 57 cinayetin işlendiği Güney Afrika’da kaleci Meyiwa’nın ölümü büyük yankı uyandırmış, katillerin bir türlü yakalanamamış olması ise emniyet güçlerine ağır eleştirilerin yapılmasına neden olmuştu.

PISTORIUS’UN SAVCISI EL ATTI

Davada bir türlü ilerleme kaydedilmemesinden bıkan Meyiwa’nın ailesi, geçen yıl Oscar Pistorius’u cinayetten mahkum eden savcı Gerrie Nel’den yardım istedi. Savcı Nel, Afrikalıların çıkarlarına odaklanan Güney Afrika sivil toplum kuruluşu olan Afriforum’da özel bir birimin başında görev alıyor.

Müfettişlerinin polis ekipleriyle birlikte çalıştığını söyleyen Nel, “Kanıtları inceledikten sonra bunun bir cinayet olduğuna karar verdik. Bu cinayeti planlayanları ifşa edip onların da yargılanmasını sağlamak için işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sevgili katili Oscar Pistorius Güney Afrika yargısı, 2013’te 30 yaşındaki kız arkadaşı Reeva Steenkamp’ı ateşli silahla öldüren eski paralimpik atlet Oscar Pistorius’a 13 yıl 5 ay hapis cezası verilmişti.

BAŞKA BİR KADINLA İLİŞKİ İDDİASI

Vefat eden kalecinin kardeşi Sifiso Meyiwa ise iddialar karşısında “şok olduğunu” söylerken “Eğer onlara para ödeyen biri varsa, o kişi de tutuklanmalıdır” dedi.

Kaleci Meyiwa’dan bir çocuğu olan 35 yaşındaki Khumalo, belgenin ortaya çıkmasının ardından herhangi bir yorum yapmadı. Meyiwa’nın vurulmadan önce başka bir kadınla ilişkisi olduğuna dair iddialar gündeme gelmişti.

“BUNA NASIL CÜRET EDERSİNİZ?”

Güney Afrika’da “Life with Kelly Khumalo” adında bir TV şovu yapan Khumalo, programın bir bölümünde yer alan terapiste insanların kendisinden şüphelendiğini söylemişti.

“Toplum bu acı kaybımı bana karşı kullandı. Onu öldürmekle suçlanmadan bir adamın yanına fotoğraf bile çekemiyorum” diyen Khumalo, Güney Afrika’da çok sayıda faili meçhul cinayet olduğunu belirterek şu sözlerle isyan etti: “Benim katilleri sakladığımı söylüyorlar. Buna nasıl cüret edersiniz?”