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Sözcü

Ümit Davala’nın eşi coronaya yakalandı

Galatasaray'da bir futbolcunun corona virüsüne yakalanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Ümit Davala'nın eşinin de testi pozitif çıktı. Davala, karantina kuralları nedeniyle takımla olamayacağını açıkladı.

Güncellenme: 16:46, 30/10/2020
Haberler Futbol
Ümit Davala’nın eşi coronaya yakalandı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, eşi Başak Davala’nın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımın antrenörü, karantina kuralları gereği evde izolasyon sürecine girdi.

Davala, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eşimin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, maske ve mesafe kuralarına uymayı lütfen unutmayın” ifadelerini kullandı.

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Başak Davala Corona galatasaray süper lig Ümit Davala