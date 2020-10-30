Tottenham yenildi, Jose Mourinho çıldırdı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Belçika ekibi Royal Antwerp’e deplasmanda 1-0 yenilen Tottenham’da teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrasında sert ifadeler kullandı.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla karşılaşmaya başlayan ve devre arasında dört oyuncu birden değiştiren Mourinho; Höjbjerg, Lamela, Lucas Moura ve Son’u oyuna aldı. Harry Kane de oyuna 58. dakikada dahil oldu.

Tottenham 90 dakikayı iki isabetli şutla tamamladığı maçta 29. dakikada Refaelov’un golüne engel olamadı ve 2. hafta sonunda 3 puanda kaldı.

“TAKIM KURMAM DAHA KOLAY OLACAK”

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Mourinho, ilk yarıdaki kötü oyun sonrasında tüm oyuncuları değiştirmek istediğini belirtip, “İlk yarıdaki kötü oyunu değiştirmek istedim ama yeterli olmadı. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle daha iyiydik ama iyi olan taraf kazandı. Biz kötüydük ve kaybettik. Geniş bir kadromuz var. Futbolcuların şans yakalamak ve daha kendilerini göstermek adına fırsatlar vardı. Bu maçtan sonra takım kurmam daha kolay olacak” diye konuştu.

TAKIM OTOBÜSTEN PAYLAŞIM

Portekizli menajer, stattan ayrılırken takım otobüsünde fotoğraf çektirip, Instagram paylaşımı yaparak şu notu ekledi:

“Kötü performanslar kötü sonuçları hak ediyor. Umarım takım otobüsündeki herkes benim kadar üzülüyordur. Yarın 11’de antrenman var.”