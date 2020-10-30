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TJK’dan depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı hareket

TJK, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların, Buca'da bulunan Şirinyer Hipodromu'nu kullanabileceklerini açıkladı.

Güncellenme: 18:09, 30/10/2020
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TJK’dan depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı hareket

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Ege Denizi´nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir Buca´da bulunan Şirinyer Hipodromu´nun konaklama ve ihtiyaçlar için açık olacağını açıkladı.

TJK´dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ege Denizi’nde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için İzmir´in Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Hipodromumuz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır.

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Yayınlanma Tarihi:18:05,