Son dakika… FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti

İkinci kez kan kanseri teşhisiyle tedavisi yapılan FB TV sunucusu Dilay Kemer’den üzücü haber geldi. Kemer ailesi, 32 yaşındaki spikerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan duyuruda, “Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik maalesef” ifadeleri kullanıldı. İlik nakli bekleyen Dilay Kemer için ilik bulunmuştu ve kanserle mücadelesinden zaferle ayrılmıştı. Ancak hastalığının tekrarladığını sosyal medyadan duyuran Kemer, savaşmaya devam edeceğini söylemiş ve sosyal medyadan destek mesajları yağmıştı.

Kemer, Mayıs ayında yaptığı paylaşımda şu sözleri sarfetmişti:

“Merhaba… Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası ‘Nasılsın?’ sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü ‘İyiyim’ desem iyi değilim, ‘Kötüyüm’ desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim.”

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Kemer’in vefatının ardından resmi siteden baş sağlığı mesajı yayınladı:

“Fenerbahçe Televizyonu’nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer'i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay.”

DİLAY KEMER KİMDİR?

1988 yılında Antalya’da doğan Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Ardından spikerlik ve sunuculuk eğitimine başlayan Kemer, 2 senelik hazırlık süresinin sonunda FB TV’de sunucu olarak görev aldı.

SPOR BASININDA İKİNCİ KAYIP

Dilay Kemer’in vefatı, geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden Emre Gönlüşen’in ardından spor basınındaki ikinci kayıp oldu. 4 Şubat Kanser Günü’nde yaklaşık 3 aydır kanser olduğunu açıklayan ünlü spiker, 9 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti. TV8, D Spor, Telesport, NTV Spor ve son olaran beIN Sports’ta spikerlik yapan Gönlüşen’in vefatı, spor dünyasını yasa boğmuştu.

Dilay Kemer, Emre Gönlüşen’in ölüm haberinden sonra şu paylaşımı yapmıştı: