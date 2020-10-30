Menemenspor’da 7’si futbolcu 13 kişi corona

Menemenspor, TFF 1. Lig’de Ankaraspor ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakalara rastlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp yöneticisi, 1 tercüman, 1 medya sorumlusu ve 1 malzemeci olmak üzere 13 kişi de pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Menemenspor, testi pozitif çıkan 13 kişinin izolasyonunun sağlandığını ve tedavilerine başlandığını bildirdi.

İzmir ekibi ekibi, Cumartesi 16.00’da Ankaraspor ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABER TFF açıkladı: 4 hakemde corona tespit edildi