MAÇ SONUCU | Maccabi Playtika 65-75 Fenerbahçe Beko

Euroleague’in 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile deplasmanda karşılaştı. Menora Mivtachim Arena’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 75-65 kazanarak 3. galibiyetini elde etti. İsrail temsilcisi ise 4. yenilgisini tattı.

İlk iki periyotta rakibine diş geçiremeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3 sayı geride gitti. İkinci yarıda ise rakibine karşı iyi savunma yaptı. Maccabi’ye son periyotta sadece 11 sayı izni veren Fenerbahçe, galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely ile 6’da 5 dış sayı isabeti bulan Ali Muhammed maçı 15’er sayıyla tamamladı. Nando De Colo ile Jarell Eddie de 14’er sayıyla galibiyette rol oynadı. Maccabi’de en skorer isim 18 sayıyla Scottie Wilbekin oldu.

Fenerbahçe Beko, gelecek hafta Cuma günü Khimki’yi konuk edecek.

1. Periyot: 22-18

2. Periyot: 16-17

3. Periyot: 16-21

4. Periyot: 11-19