Hatayspor’da tüm testler negatife döndü

Takımdaki corona virüsü vakaları nedeniyle Süper Lig’de oynaması gereken iki maçı ertelenen Hatayspor’da, testlerin tamamının negatif olduğu duyuruldu. Hatayspor’da 17 futbolcunun corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. Hatayspor’un 5. haftada evindeki BB Erzurumspor ve 6. haftadaki deplasmanda oynaması gereken Ankaragücü maçları ileri bir tarihe ertelenmişti.

İki hafta önce yapılan testlerde 17 futbolcusunun, teknik direktör Ömer Erdoğan’ın ve bir kulüp çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası Büyükşehir Belediyesi Erzurum ve MKE Ankaragücü maçları iptal edilen Atakaş Hatayspor’da, izolasyon sürecini tamamlayan ve testleri negatife dönen 15 futbolcu Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan önderliğinde Antakya Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen antrenmanda futbolcular 5’e 2 ve dar alan çalışması yaptı.

HATAYSPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hatayspor’dan yapılan açıklamada “TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolüne uygun olarak takımımıza yapılan Covid-19 testlerinde futbolcularımızın test sonuçlarının tamamı negatife dönmüş olup, izolasyon süreci devam eden 2 futbolcumuz ise bireysel antrenmanlara başlamıştır” denildi.