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Sözcü

Göztepe’de 3 kişinin corona virüsü testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde 1'i futbolcu 3 kişide corona virüsüne rastlanıldığını duyurdu

Güncellenme: 11:21, 30/10/2020
Haberler Futbol
Göztepe’de 3 kişinin corona virüsü testi pozitif

Süper Lig´de geride kalan 6 haftada 7 puan toplayan Göztepe yarın 16 puana sahip lider Aytemiz Alanyaspor´u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı´nda saat 16.00´da başlayacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Napoleoni ve Alpaslan forma giyemeyecek.

Göztepe´de karşılaşmadan önce yapılan corona virüsü testleri sonucu 3 kişide bulguya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde 1 sporcumuz, 1 teknik ekip çalışanımız ve 1 yöneticimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan 3 kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır” dendi.

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Corona göztepe