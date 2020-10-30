Göztepe’de 3 kişinin corona virüsü testi pozitif

Süper Lig´de geride kalan 6 haftada 7 puan toplayan Göztepe yarın 16 puana sahip lider Aytemiz Alanyaspor´u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı´nda saat 16.00´da başlayacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Napoleoni ve Alpaslan forma giyemeyecek.

Göztepe´de karşılaşmadan önce yapılan corona virüsü testleri sonucu 3 kişide bulguya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde 1 sporcumuz, 1 teknik ekip çalışanımız ve 1 yöneticimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan 3 kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır” dendi.

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