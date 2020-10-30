Fatih Karagümrük fark attı

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka Karagümrük'ün 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu galibiyetle Fatih Karagümrük, puanını 11’e yükseltti. BB Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Fırat Aydınus, Esat Sancaktar, Özgür Ertem
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao (Ramazan dk. 84), Biglia (Koray dk. 90), Sabo, Ndiaye (Zeki dk. 79), Chahechouhe (Darri dk. 79), Sobiech (Mevlüt dk. 84)
Yedekler: Aykut, Alparslan, Muhammed, Murat, Fatih
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Kılıç, Mina (Hasan dk. 33), Teikeu, Schwechlen, Emrah Başsan, Donald, Obertan, İbrahim Akdağ, Hamroun (Mayega dk. 46), Ricardo Gomes
Yedekler: Kayacan, Batuhan, Sissoko, Sadiku, Mücahit, Mehmet, Osman
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Ndiaye (dk. 11 ve 45+4), Biglia (dk. 28 pen.), Ndao (dk. 71), Sabo (dk. 90+1) (Fatih Karagümrük) Gomes (dk. 90) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Mina (BB Erzurumspor), Balkovec (Fatih Karagümrük)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
Fatih Karagümrük 5-1 BB Erzurumspor
- 2′ Ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye'nin yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
- GOL! 11′ Ndao'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
- 24′ Biglia'nın ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
- 25′ Ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech, Mina'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 28′ Penaltı vuruşunu kullanan Biglia topu ağlara gönderdi.
- 38′ Ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim'in şutunu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Gomis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol VAR kararı ile elle oynama sebebiyle iptal edildi.
- 45+4′ Ceza sahası içinde topla buluşan Aatif'ın şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.
- GOL! 45+4′ Ceza sahası içinde topu alan Ndiaye'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
- 59′ Sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Mayega'nın yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
- GOL! 71′ Sabo'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ndao'nun şutunda top ağlara gitti.
- 74′ Ceza sahası içine atılan ara pasında topla buluşan Cenk Ahmet'in sert şutunu kaleci Viviano güçlükle çeldi.
- 77′ Ndao'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Aatif'ın kafa vuruşunu kaleci Farnolle kornere çeldi.
- GOL! 90′ Scwechlen'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Gomes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
- GOL! 90+1′ Darri'nin pasında ceza sahası dışında topu alan Sabo'nun yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.