CANLI | Trabzonspor Kasımpaşa

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Medical Park Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor ve Kasımpaşa’nın mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçı Tolga Kaan Numanoğlu yönetiyor.
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Trabzonspor 3-2 Kasımpaşa
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig´de geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan Trabzonspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi arzuluyor. Haftaya 8 puanla 6. sırada giren Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puanla dönmek istiyor.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Kamil, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
YEDEKLER: Erce, Hosseini, Yusuf, Diabate, Safa, Semedo, Ahmet, Bilal, Pereira, Abdülkadir Parmak
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Tırpan, Hodzic, Aytaç, Hadergjonaj
YEDEKLER: Erdem, Mahmut, Anıl, Koita, Ahmet, Evren, Carius, Mehmet, Yasin
Trabzonspor’da Covid-19 tedavileri devam eden Ekuban ile Hüseyin´in yanı sıra Campi ile Plaza da kadroda yer almadı.
Tribünlerde bugün deprem afeti yaşayan İzmir ve çevresi için, ‘Geçmiş olsun İzmir’ yazılı pankart açıldı.
Maç öncesi ise hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Günün diğer maçında ise Fatih Karagümrük, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.
Fatih Karagümrük 3-0 BB Erzurumspor
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Roco, Biglia, Sobiech, Lichaj, Ndao, Ndiaye, Balkovec, Sabo, Zukanovic, Aatıf
YEDEKLER: Aykut, Alparslan, Koray, Darri, Zeki, Mevlüt, Muhammed, Murat, Fatih, Ramazan
BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk, İbrahim, Schwechlen, Emreh, Donald, Obertan, Hamroun, Gomes
YEDEKLER: Kayacan, Batuhan, Sissoko, Mehmet, Hasan, Mücahit, Sadiku, Mayega, Osman, Gökhan