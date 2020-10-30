CANLI | Trabzonspor Kasımpaşa

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Medical Park Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor ve Kasımpaşa’nın mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçı Tolga Kaan Numanoğlu yönetiyor.

CANLI ANLATIM

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Trabzonspor 3-2 Kasımpaşa

48′ Koita’nın ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti.

Koita’nın ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti. 46′ İkinci yarı oynanıyor.

İkinci yarı oynanıyor. 45+2′ İlk yarı sona erdi.

İlk yarı sona erdi. GOL! 41′ Yusuf Erdoğan, savunmadan kaptığı top sonrası yaptığı vuruşla farkı bire indirdi.

GOL! 38′ Kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme, dar açıdan yaptığı plase vuruşla farkı ikiye çıkardı.

35′ Tırpan’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf’un vuruşunu Uğurcan kornere çeldi.

Tırpan’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf’un vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. GOL! 31′ Nwakaeme, Abdülkadir Ömür’ün pasında ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşla takımını öne geçirdi.

28′ Kamil Ahmet’in ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmadı.

Kamil Ahmet’in ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmadı. 25′ Marlon’un çektiği şut kalecide kaldı.

Marlon’un çektiği şut kalecide kaldı. GOL! 23′ Nwakaeme’nin pasında Serkan, gelişine yaptığı vuruşla maçta beraberliği sağladı.

GOL! 8′ Kasımpaşa, Tırpan’ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti.

1′ Karşılaşma başladı.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig´de geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan Trabzonspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi arzuluyor. Haftaya 8 puanla 6. sırada giren Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puanla dönmek istiyor.

İLK 11’LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Kamil, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

YEDEKLER: Erce, Hosseini, Yusuf, Diabate, Safa, Semedo, Ahmet, Bilal, Pereira, Abdülkadir Parmak

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Tırpan, Hodzic, Aytaç, Hadergjonaj

YEDEKLER: Erdem, Mahmut, Anıl, Koita, Ahmet, Evren, Carius, Mehmet, Yasin

Trabzonspor’da Covid-19 tedavileri devam eden Ekuban ile Hüseyin´in yanı sıra Campi ile Plaza da kadroda yer almadı.

Tribünlerde bugün deprem afeti yaşayan İzmir ve çevresi için, ‘Geçmiş olsun İzmir’ yazılı pankart açıldı.

Maç öncesi ise hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BİR MAÇ DAHA VAR

Günün diğer maçında ise Fatih Karagümrük, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.

Fatih Karagümrük 3-0 BB Erzurumspor

İLK 11’LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Roco, Biglia, Sobiech, Lichaj, Ndao, Ndiaye, Balkovec, Sabo, Zukanovic, Aatıf

YEDEKLER: Aykut, Alparslan, Koray, Darri, Zeki, Mevlüt, Muhammed, Murat, Fatih, Ramazan

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk, İbrahim, Schwechlen, Emreh, Donald, Obertan, Hamroun, Gomes

YEDEKLER: Kayacan, Batuhan, Sissoko, Mehmet, Hasan, Mücahit, Sadiku, Mayega, Osman, Gökhan