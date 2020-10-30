Barcelona’da başkan adayı Victor Font’un hedefi: Pep Guardiola

İspanya La Liga devi Barcelona’da boşta kalan başkanlık koltuğuna aday olan Victor Font, yıldız futbolcu Lionel Messi’yi takımda tutmanın yolunu bulmuş gibi: Pep Guardiola!

Takımda kalmak için şartlarını kabul etmeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Messi, bu talebi reddedilince Josep Bartomeu ile karşı karşıya geldi. Ancak geçtiğimiz hafta Bartomeu’nun istifası sonrası bu savaşı kazanan Arjantinli yıldız oldu.

Buna rağmen Barcelona’daki geleceği belirsiz olan Messi’yi takımda tutabileceğini söyleyen başkan adayı Font, Manchester City’deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan eski hocaları Pep Guardiola’yı geri getirmeyi planlıyor.

Sky Sports News’e konuşan Font, “Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol gibi tarzları iyi bilinen profesyoneller aynı zamanda bu kulübün taraftarlarıdır. Hepsi Barcelona’yı seven ama bugün Barça için çalışmayan efsaneler. Rekabetçi bir projemiz olmasını sağlamak için onları geri getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan olması halinde eskisi gibi güçlü bir kadro kurulacağının altını çizen Font, “Messi’nin ihtiyacı olan tek şey, bir sonraki Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteyen rekabetçi bir projenin parçası olduğunu bilmek. Barcelona’da göreve gelme şerefine sahip olursak, Messi’yi burada tutacağımızdan şüphemiz yok” dedi.

GUARDIOLA KALMAK İSTİYOR AMA…

Quique Setien’den sonra Barcelona’da göreve gelen teknik direktör Ronald Koeman, sallantılı günler yaşayan Katalan devinde gemiyi sabit tutmaya çalışan kaptan görevi görüyor. City ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Guardiola, Barcelona’da teknik direktörlük yaptığı günlerde 4 yılda 3 La Liga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere 14 kupa kazandı.

Geçtiğimiz ay takımdaki geleceği ile ilgili konuşan 49 yaşındaki Guardiola, “Burada daha uzun süre kalmak isterim. Burayı seviyorum ama burada olmayı hak etmem gerekiyor” sözlerini sarfetti.

İngiltere Premier Lig'in oynadığı ilk 5 maçta 8 puan toplayan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, kariyerinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

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